Янукович назначил Бисюка первым замминистра аграрной политики
18:11, 12 сентября 2012Агро
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Президент Украины Виктор Янукович назначил Ивана Бисюка первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины.
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Перед этим В.Янукович освободил И.Бисюка от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата.
Заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата назначен Михаил Чужмир.
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