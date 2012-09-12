Янукович назначил Бисюка первым замминистра аграрной политики

Президент Украины Виктор Янукович назначил Ивана Бисюка первым заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины. Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Перед этим В.Янукович освободил И.Бисюка от должности заместителя министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителя аппарата. Заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины - руководителем аппарата назначен Михаил Чужмир.

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