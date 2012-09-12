Минагропрод разработает комплексную программу развития сельхозмашиностроения

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины планирует разработать комплексную программу сельскохозяйственного машиностроения с учетом финансовых возможностей аграриев.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба министерства.

«Вчера в Днепропетровске на совещании под председательством Президента был поднят вопрос о сельскохозяйственном машиностроении. Перед нами стоит задача обновить зерноуборочную технику и тяжелые тракторы для увеличения эффективности работы аграриев, уменьшения себестоимости производства и сохранения вала урожая», - цитирует пресс-релиз министра Николая Присяжнюка.

Как говорится в сообщении, Н.Присяжнюк также сообщил о планах введения государственной компенсации кредитов на приобретения сельскохозяйственной техники для аграриев. Предполагаемый размер компенсации не называется.

Как сообщал УНИАН, по информации Минагропрода, обеспечение крестьян высококачественной современной техникой украинского производства позволит сберечь до 6 миллионов тонн зерновых ежегодно.

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