АМКУ: производители и продавцы необоснованно повышают цены на яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал 30 крупнейшим птицефабрикам и основным торговым сетям воздержаться от установления экономически необоснованных оптово-отпускных цен на куриные яйца.

Как сообщает комитет, соответствующие рекомендации предоставлены предприятиям-производителям, входящим в группы «Авангард», «Овостар Юнион» и «Интер-Запорожье», являющиеся основными участниками рынка куриных яиц, а также предприятиям розничной торговли: ООО «Фудмаркет», ООО «ЭКО», ООО «Метро Кэш энд Керри - Украина», ЗАО «Фуршет», ООО «Ашан Украина Гипермаркет», ЗАО «Фоззи групп», ООО «ПАККО-Холдинг», ПИИ «Билла Украина» и ООО «АТБ - маркет».

Так, в течение августа-сентября 2012 года оптово-отпускные цены на куриные яйца выросли почти на 22%. В то же время анализ экономической ситуации на рынке куриных яиц в августе 2012 года показал отсутствие объективных экономических причин, которые могли бы обусловить существенный рост цен на куриные яйца.

О результатах рассмотрения рекомендаций компании должны проинформировать комитет в течение месяца.