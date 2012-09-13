«Укртютюн» оценивает долю нелегальной табачной продукции в Украине в 10% рынка

Ассоциация производителей табачных изделий «Укртютюн» оценивает долю нелегальной табачной продукции в Украине на сегодня в 10% рынка, включая контрафактную и контрабандную продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе агродебатов «Пищевая промышленность Украины: состояние и ее готовность к будущим вызовам» сообщила генеральный директор ассоциации Валентина Хоменко.

«Мы оцениваем объем нелегальной табачной продукции в 10%. Если сегодня не предпринять экономических и административных мер, то мы будем иметь значительно больший объем нелегальной продукции», - сказала В.Хоменко.

По ее словам, такой рост – следствие невзвешенной политики, когда в 2008-2009 годах несколько раз повышались ставки акцизного сбора.

В.Хоменко отметила, что по оценке участников рынка, до 2008 года доля нелегальной продукции составляла менее 1% рынка.

Эксперты оценивают объем внутреннего рынка табачных изделий в Украине в 80-90 млрд штук сигарет в год.