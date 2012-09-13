«Укрпродукт» в первом полугодии увеличил прибыль на 27%

Один из крупнейших в Украине производителей молочных продуктов - холдинг «Укрпродукт Групп» (Ukrproduct Group, UG) в первом полугодии 2012 года увеличил валовую прибыль до 4,279 млн фунтов стерлингов с 3,375 млн фунтов стерлингов за аналогичный период 2011 года, сообщила компания в опубликованном на Лондонской фондовой бирже отчете.

Как говорится в отчете, выручка компании за первые шесть месяцев текущего года сохранилась на уровне первого полугодия 2011 года и составила 25,3 млн фунтов стерлингов.

Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации EBIDTA выросла до 1,47 млн фунтов стерлингов по сравнению с 1,15 млн фунтов годом ранее.

Чистая маржа группы «Укрпродукт» в годовом выражении увеличилась до 16,9 % с 13,5%.

Базовая доходность акции группы в годовом выражении удвоилась до 1,6 пенса.

Как и прежде, основной доход компании в первом полугодии 2012 года принесла продажа молочных продуктов и сухого молока — 63%. Вместе с тем, выручка от реализации кваса за отчетный период увеличилась на 47% - до 1,13 млн фунтов стерлингов.

Как сообщал УНИАН, компания «Укрпродукт Групп» ожидала улучшения финансовых показателей в первой половине текущего года благодаря более дешевому сырью и росту продаж.

Cправка УНИАН. Ukrproduct Group владеет 4 заводами по производству молочных изделий в Западной и Центральной Украине ежегодной мощностью около 60 тыс. тонн, а также - с апреля текущего года - производству кваса "Арсеніївський".

Компания продает молочные изделия под брендами Molendam, "Кремлевское", "Наш молочник", "Вершкова долина", "Народный продукт", "Наш сырок", "Фермерский", которые в прошлом году обеспечили 71% всей выручки.

Ukrproduct Group увеличила в прошлом году производство брендовых продуктов на 5% до 15,953 тыс. тонн.

По данным на 30 июня текущего года, 67,52% акций компании принадлежали ее основателям Александру Слипчуку и Сергею Евланчику, 4,67% - казначейские бумаги, 27,81% - Free Float.