Аграрная продукция в Украине подорожала на 4%

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями Украины по всем направлениям реализации в январе-августе 2012 года выросли на 4% против аналогичного периода 2011 г., сообщила Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, продукция животноводства подорожала на 17%, а продукция растениеводства подешевела на 12%.

В августе по сравнению с июлем т.г. средние цены реализации сельскохозяйственной продукции, как продукции растениеводства, так и животноводства, - выросли на 1%.

Сообщается, что общий объем реализованной аграрными предприятиями собственной продукции в январе-августе т.г. увеличился на 34% по сравнению с соответствующим периодом 2011 года, в том числе продукции растениеводства - на 61%, продукции животноводства - на 2%.

Как сообщал ранее УНИАН, по информации Госстата, общий объем реализованной аграрными предприятиями продукции собственного производства за январь-июль 2012 года по сравнению с соответствующим периодом 2011 года увеличился на 42%, в т.ч. продукции растениеводства - на 84%, продукции животноводства - на 2%.

В 2011 году объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2010 годом увеличились на 17,5%. При этом рост производства продукции растениеводства в 2011 году составил 28,2%, животноводства - 2,5%.

По итогам 2010 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине по сравнению с 2009 годом сократились на 1,5%.