Вступил в силу закон о запрете рекламы табачных изделий

С 16 сентября вступил в силу закон, запрещающий рекламу табака на телевидении, радио и в печатных СМИ, спонсорство и стимулирование продажи табачных изделий.

Как сообщал УНИАН, Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения рекламы, спонсорства и стимулирования продажи табачных изделий” был принят Верховной Радой 22 сентября 2011 года.

Согласно документу, реклама табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, запрещается: на радио и телевидении, в том числе при помощи кабельного, спутникового, ІР-телевидения, онлайн-телевидения, мобильного телевидения, цифрового эфирного телевидения и других средств передачи сигнала.

Также действует запрет на рекламу табака средствами внешней рекламы; в местах проведения массовых мероприятий политического, образовательного, религиозного, спортивного характера и развлекательных мероприятий, предназначенных для несовершеннолетних лиц; в сети Интернет, кроме веб-сайтов, предназначенных для совершеннолетних лиц, обязательным условием доступа к которым является предварительная идентификация возраста пользователей.

Закон определяет, что реклама любых товаров или услуг не должна содержать изображения табачных изделий или процесса курения табачных изделий.

Кроме того, распространяется запрет спонсорства табака на такие мероприятия: предоставление производителями табачных изделий или связанными с ними организациями финансовой или иной поддержки мероприятиям, деятельности, отдельным личностям или группам, в том числе политическим партиям или деятелям, спортсменам или спортивным командам, артистам или артистическим группам, учебным заведениям всех форм собственности.

Закон устанавливает административную ответственность граждан и должностных лиц за нарушение требований законодательства относительно запрещения рекламы и спонсорства табачных изделий.