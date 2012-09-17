Минагропрод прогнозирует повышение цен на сахар с весны 2013 года

Оптово-отпускная цена на сахар может вырасти до 6,5 грн с текущей 5,9 грн за килограмм во второй половине 2012/2013 маркетингового года (МГ, сентябрь 2012 — август 2013 гг.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель директора департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Александр Печинога.

«Это не увеличение цены, это скорее выравнивание цены после снижения, которое произошло в прошлом маркетинговом году. Оптово-отпускная цена может вырасти в пределах расходов на производство до 6,5 грн», - сказал А.Печинога, отметив, что сейчас рынок перенасыщен, и многие производители продают сахар по цене, меньшей себестоимости.

Присутствовавшая на пресс-конференции начальник управления аналитических исследований и прогнозирования и развития рынков национальной ассоциации «Укрцукор» Мария Кравченко подчеркнула, что средние расходы на производство тонны сахара в текущем году составляют 6,5-7,5 тыс грн.

«Рост цен на природный газ, другие материально-технические ресурсы составляют около 15-20%, в таких пределах и будут расти цены», - допустила она.

Как сообщал УНИАН, стоимость газа для сахаропроизводителей в этом году увеличилась до 600 долларов за 1 тысячу кубических метров.

Ранее об увеличении цены на сахар в пределах 10-15% заявлял председатель правления ассоциации «Укрцукор» Николай Ярчук, который объяснял это, в частности, увеличением стоимости газа для сахаропроизводителей до 600 долларов за 1 тысячу кубических метров, а также повышением цен на сахарную свеклу.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, урожай свеклы в этом году ожидается в объеме 15,7-16,2 млн тонн, из которых прогнозируется производство 1,8 млн тонн сахара.

Минагропрод прогнозирует, что такой объем производства с учетом переходящих остатков на начало нового маркетингового года (1 сентября 2012 г.) в объеме 667 тыс. тонн (против 323 тыс. тонн на начало 2011/2012 МГ) позволит полностью обеспечить потребность внутреннего рынка свекольным сахаром собственного производства в 2012/2013 МГ.

Напомним, украинские сахарные заводы в 2011-2012 МГ произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн. В сезоне 2010-2011 МГ сахарные заводы произвели 1,545 млн тонн свекловичного сахара, что на 22% выше показателя сезона 2009 года (1,267 млн тонн).

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