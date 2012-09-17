Сельхозкооперативы могут отнести к некоммерческим организациям

Кабинет Министров Украины на заседании 17 сентября одобрил законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О сельскохозяйственной кооперации». Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как отмечается в пресс-релизе, правительственные чиновники предложили отнести сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы к субъектам, которые осуществляют некоммерческое ведение хозяйства. Министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк отметил, что это позволит освободить сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы от необоснованной налоговой нагрузки и создать условия для уменьшения объема расходов и увеличения доходов их членов. На сегодня члены сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - физические лица после уплаты всех налогов получают значительно меньший доход, чем члены этих же кооперативов - юридические лица.

«Для привлечения крестьян к образованию сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов государство должно создать для них выгодные условия. Поэтому правительство предложило ряд изменений в закон «О сельскохозяйственной кооперации». Кроме того, документ предусматривает изменения в Гражданский кодекс, которыми планируется отнести сельскохозяйственные обслуживающие кооперативы к субъектам, которые осуществляют некоммерческое ведение хозяйства, и, соответственно, к непредпринимательским обществам», - сообщил Н. Присяжнюк.

Министр объяснил, что главной целью создания таких кооперативов является предоставление эффективных услуг своим членам, а не получение прибыли.

«Мы учли в законопроекте мировые наработки. Поэтому его принятие значительно улучшит налоговые и экономические условия деятельности сельхозкооперативов. Также это позволит производителю влиять на рыночную ситуацию и работать без посредников, что приведет к уменьшению потребительских цен в пределах продуктовой цепочки», - отметил он. Н.Присяжнюк подчеркнул, что сохранение некоммерческих отношений в кооперативе будет способствовать получению дополнительного дохода его членами, особенно при вертикальной организации кооператива.

Как сообщал УНИАН, на конец июня 2012 года в Украине насчитывалось 774 сельскохозяйственных обслуживающих кооператива, что на 30% больше, чем на начало года.