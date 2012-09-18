ВР ратифицировала соглашение с РФ о сотрудничестве в сфере карантина растений

Верховная Рада приняла Закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области карантина растений».

Как передает корреспондент УНИАН, «за» данное решение проголосовали 256 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующее соглашение было подписано 7 июня 2011 года в Москве.

Соглашение определяет направления сотрудничества между обоими государствами в сфере карантина и защиты растений; экспортные, импортные и транзитные требования, касающиеся сопроводительных документов к объектам регулирования, которые вывозятся с территорий сторон, меры реагирования в случае выявления карантинных вредных организмов, использование упаковки объектов регулирования, решение спорных вопросов между сторонами.