Парламент принял закон о функционирование Государственного земельного банка

Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О банках и банковской деятельности» относительно Государственного земельного банка».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 235 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено, что отношения, связанные с функционированием Государственного земельного банка, этот закон регулирует в части, не противоречащей нормам специального законодательства в сфере земельных отношений.

В соответствии с законом, Кабинет министров имеет право формировать уставный капитал Государственного земельного банка за счет денежных взносов и взносов в виде земельных участков.

Государственный земельный банк имеет право осуществлять операции с земельными участками и имущественными правами на земельные участки в соответствии с законодательством Украины в сфере земельных отношений и своего устава.

Национальный банк Украины определяет особенности выдачи Государственному земельному банку банковской лицензии, регулирования и надзора за Государственным земельным банком с учетом специфики его деятельности.

Как сообщал УНИАН, 2 июля Кабинет министров Украины своим постановлением создал Государственный земельный банк. Согласно документу, создается Публичное акционерное общество «Государственный земельный банк» с уставным капиталом 120 млн. грн. 100% уставного капитала банка принадлежит государству.

6 сентября Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности».

Среди прочего, закон вводит в действие Государственный земельный банк, который должен предоставлять исключительно крестьянским, фермерским, сельскохозяйственным предприятиям кредиты под не более чем 5% ставки Национального банка.