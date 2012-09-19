ВР определила основы производства и реализации органической с/х продукции

Верховная Рада приняла Закон «О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 262 из 334 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Данным законом определены правовые, экономические и организационные основы производства и реализации органической продукции, устанавливаются требования к выращиванию, производству, переработке, сертификации, маркировке, перевозке, хранению и реализации органической продукции и сырья.

Законом предусмотрено введение системы контроля на всех этапах производства органической продукции с целью гарантирования уверенности потребителей в продуктах и сырье, маркирующихся как органические; внедрение процедуры инспекции и сертификации производства (выращивания), переработки органической продукции (сырья), регистрации субъектов производства.

При этом сертификация заключается в проверке на соответствие требованиям закона как самого процесса производства, так и конечного продукта. С помощью инспекции осуществляется наблюдение на всех этапах производства, по результатам которого составляется заключение, на основе которого сертификационной комиссией будет оцениваться соответствие процесса производства требованиям закона при выдаче сертификатов.

Законом устанавливаются жесткие требования к инспекторам, которые будут осуществлять инспекцию, для обеспечения надлежащего, полного и объективного выполнения ими своих обязанностей; устанавливается, что сертификация такого производства может осуществляться территориальными управлениями Госсельхозинспекции, а также уполномоченными органами сертификации, которыми могут быть частные структуры. Такое нововведение обусловлено тем, что на территории Украины уже функционируют частные органы сертификации органического производства, имеющие опыт по этим вопросам и высокую репутацию.

Законом устанавливаются требования к уполномоченным органам сертификации (должны быть аккредитованными и получить разрешение на осуществление инспекции и сертификации именно органической продукции, выдвигаются и другие требования), определяются их обязанности, которые на них возлагаются. За такими органами надзор будет осуществлять Минагрополитики.