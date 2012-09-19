В Украине с начала года выдано 624,9 тыс. госактов на землю

В Украине с начала текущего года по состоянию на 14 сентября государственные регистраторы выдали 624,9 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки, зарегистрировали 703,7 тыс. договоров аренды.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном агентстве земельных ресурсов.

Согласно сообщению, землеустроители также выдали юридическим лицам 4197 государственных актов на землю и зарегистрировали 8304 документов на право постоянного пользования наделом.

В частности, на прошлой неделе органы земельных ресурсов Украины зарегистрировали и выдали 35,3 тыс. правоустанавливающих документов на землю, внесли в реестр 26,7 тыс. договоров аренды земли.

При этом специалисты землеустроительной службы зарегистрировали 7 079 ограничений использования земельного участка и предоставили 299,1 тыс. выписок из Поземельной книги.

С начала текущего года они проставили 170,8 тыс. отметок о переходе права собственности. Территориальные органы земельных ресурсов определили кадастровые номера на 886,3 тыс. земельных участков. Специалисты землеустроительной службы открыли Поземельную книгу, то есть регистрацию надела, на около 1,22 млн земельных участков.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 28 августа т.г. гражданам выдано 557,701 тыс. государственных актов на право собственности на земельный участок.

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