ТММ планирует построить крупнейший в Украине хлебозавод до конца сентября

Девелоперско-строительная компания ТММ (Киев) планирует завершить строительство крупнейшего в Украине и Европе хлебного завода мощностью 250 тонн/cутки в селе Крушинка (Киевская область) в третьем квартале 2012 года, говорится в сообщении компании.

Завод будет производить хлебобулочные и кондитерские изделия.

Согласно пресс-релизу, ТММ выполняет строительные работы по заказу фермерского хозяйства «Кегичевское», договор о сотрудничестве с которым был подписан в октябре 2011 г.

Как сообщал УНИАН, компания ТММ увеличила объем предоставляемых услуг генерального подряда в І полугодии 2012 года в 6,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 36,6 млн грн.

«ТММ» – девелоперско-строительная компания полного цикла. Компания работает на строительном рынке Украины с 1994 года. Основные виды деятельности – строительство жилых комплексов «под ключ», а также офисных, торговых и промышленных объектов. С момента основания компания реализовала 31 проект недвижимости общей площадью свыше 600 тыс. кв. м в Киеве, Харькове, Житомире и Ялте.

Глобальные депозитарные расписки компании ТММ котируются на Open Market Франкфуртской фондовой биржи с мая 2007 г.