Третий звонок для «водочников»

Парадоксы украинской действительности легко описываются цифрами. И цифры эти чаще всего иллюстрируют достаточно печальные явления. Наша страна, например, остается одним из мировых лидеров… увы, не по уровню доходов или качеству жизни, а по количеству потребляемого «на душу населения» алкоголя. Тут наши позиции незыблемы – пятое место в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения. Среднестатистический украинец ежегодно выпивает 15,6 литра чистого спирта. Причем предпочитает крепкие напитки, главным образом водку.

Вряд ли людей, радеющих за здоровье нации, может обрадовать тот факт, что большинство потребленного алкоголя – отечественного производства.

Но самое удивительное в том, что государственный бюджет отнюдь не ломится от налогов, полученных от заводов, выпускающих столь популярную в нашем народе ликероводочную продукцию. Еще месяц назад появилась информация, что глава Государственной налоговой службы Александр Клименко на закрытой встрече с представителями этой отрасли обнародовал сведения, показывающие, что налоговая отдача от водочных магнатов не соответствует реальным результатам хозяйственной деятельности предприятий. И сделал очевидный вывод: основными поставщиками товара на теневой рынок алкоголя являются не фольклорные «бабушки-самогонщицы», а те же заводы, что выпускают водку на законных основаниях. И что не каждая сошедшая с конвейера бутылка находит свое отражение в отчетности. Водочникам сделали «последнее китайское предупреждение»…

Позднее Александр Клименко был вынужден раскрыть подробности этого междусобойчика, отвечая на вопросы журналистов. «Я сказал, что считаю, что они недоплатили в бюджет столько-то. И что если они нас не услышат, то мы зайдем к ним на предприятия с проверками и посчитаем все. И найдем и докажем, где и что они неправильно сделали. И меня услышали», рассказал он в одном из интервью. На вопрос о конкретных санкциях для нарушителей он ответил: «Мы инициируем усиление ответственности на каждом участке. Если кто-то взял контрабанду или фальсификат на заводе, то завод должен платить штрафы… Мы сегодня инициируем электронные счетчики и пломбы на машинах. И сделаем прозрачным процесс, чтобы видеть весь путь к потребителю подакцизных товаров. А вообще мы хотим ввести марку с лентой-чипом, чтобы всю цепочку видеть: где она (бутылка алкоголя - УНИАН) была произведена, куда поставлена, где продана».

Теперь информация официальная: 17-23 августа последовала массированная «отработка рынка», в результате которой бюджет дополнительно получил 100 млн. грн. налогов. То есть, видимо, производители предупреждению не вняли, посчитав это очередной порцией беспредметной риторики, к которой склонны многие государственные служащие. В ответ ГНСУ принялась убеждать, что их шеф говорил серьезно. И убеждать не на словах, а на деле…

В информационной справке Государственной налоговой службы, имеющейся в распоряжении УНИАН, сообщается, что «отработка» была произведена снова – 15-16 сентября. На этот раз объектом внимания налоговиков стали «оптово-розничные торговые сети», попросту говоря – склады и магазины. Участвовали в этой операции 1425 работников службы, в основном представители налоговой милиции и специального департамента, ведающего вопросами контроля за производством и оборотом спирта, алкогольных напитков и табачных изделий.

Итак, чем же закончился этот «крестовый поход»? За два дня налоговики нашли 214 нарушений. Из незаконного оборота изъято 40 тыс. бутылок (2 тыс. дал.) алкогольной продукции общей стоимостью 1,2 млн. грн.

Результативность впечатляющая. К примеру, Госслужба борьбы с экономической преступностью МВД Украины недавно отчиталась, что с начала года изъяла 600 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Если сравнить с трофеями ГНСУ, то выходит, что восемь с половиной месяцев милицейской работы – это две недели труда разозленной и мотивированной налоговой.

Самой «урожайной» оказалась Днепропетровская область, где в одном магазине было обнаружено более 3 тысяч (!) бутылок с признаками подделки. Как и у милиции, у налоговиков вызвала подозрения, прежде всего, необычайно низкая цена – ниже установленного правительством минимума. Такими рекордными уловами не может похвастать даже Киев (максимальное разовое изъятие здесь составило всего 900 бутылок) и курортная развеселая Одесса (300 бутылок).

Два тревожных «звонка» в виде плотных отработок рынка алкогольной продукции для производителей уже прозвучало. Даст ли налоговая служба, как в театре, третий звонок, или сразу начнет полноценную «зачистку» вместо применявшейся до этого профилактики нарушений — покажет время.

Анна Головко

P.S. Агентство УНИАН приглашает к дискуссии те водочные компании, которые захотят представить свое видение ситуации.