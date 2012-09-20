Кабмин установил для аграриев ставку по займам в размере 6,8%

Кабинет Министров установил ставку по займу, который представляет Аграрный фонд под залог зерна, в размере 6,8% годовых на 2012-2013 маркетинговый год (июль 2012 г. - июнь 2013 г). Соответствующее постановление № 859 от 17 сентября «Об установлении на 2012/13 маркетинговый период размера платы за использование бюджетного займа производителями зерна в пределах режима государственных залоговых закупок» опубликовано на сайте правительства.

Согласно сообщению пресс-службы Минагропрода, министр Николай Присяжнюк считает, что это решение поможет аграриям привлечь необходимую сумму для проведения осенних полевых работ по льготной кредитной ставке.

«Украинские аграрии могут получить необходимые средства и избежать затрат на высокие проценты коммерческого кредитования. Ведь процент за пользование бюджетной ссудой является льготным по сравнению со ставкой по кредитам коммерческих банков», - сказал Н.Присяжнюк, отметив, что при погашении суммы займа и платы за ее использование до 1 апреля 2013 года, аграрий может получить свое зерно.

По информации Аграрного фонда, на 20 сентября текущего года аграрии поставили по форвардным контрактам на элеваторы Аграрного фонда 616,7 тыс. тонн зерна, из которых 563 тыс. тонн уже переоформлены в государственный интервенционный фонд.

Как сообщал УНИАН, правительство Украины в 2012 году выпустит облигации внутреннего государственного займа для кредитования Аграрного фонда. Выпуск ОВГЗ будет осуществлен в объеме 2,6 млрд грн с последующей передачей средств Аграрному фонду на условиях кредитования. Срок погашения облигаций - до пяти лет.