Налоговая провела масштабные проверки на рынке алкоголя

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) 15-16 сентября провела масштабные проверки на рынке алкоголя, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

Так, за два дня налоговики изъяли из незаконного оборота более 40 тыс. бутылок алкоголя общей стоимостью 1,2 млн грн.

В результате отработки оптово-розничных торговых сетей в течение 15-16 сентября выявлено 214 нарушений налогового законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

Крупнейшая партия поддельной водки была изъята в одном из магазинов в Днепропетровской области - более 3 тыс. бутылок на сумму 170 тыс. грн. Всего в торговых заведениях Днепропетровской области выявлено 6,2 тыс. бутылок фальсификата. В большинстве случаев это была водка низшего ценового сегмента.

На втором месте по результатам отработки - Киев (4,7 тыс. бутылок), значительные объемы изъяты во Львовской области (3,7 тыс.).

Главными признаками контрафактного алкоголя были сверхнизкая цена, ниже установленного правительством минимума, а также поддельные акцизные марки.

Как сообщал УНИАН, налоговики в январе-июле 2012 года выявили во время проверок предприятий, работающих на рынке спирта, алкоголя и табака, 4 626 нарушений. Нарушители были оштрафованы на сумму 65,1 млн грн.