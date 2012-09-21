ГПЗКУ получит 3 млрд долл. кредита от китайского банка

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины (ГПЗКУ) по инициативе Министерства аграрной политики и продовольствия получила право привлечь кредит от китайского Экспортно-импортного банка в размере 3 млрд долларов под государственные гарантии.

Соответствующее постановление Кабинета министров №857 «Вопросы предоставления в 2012 году государственных гарантий для финансирования проектов в сфере сельского хозяйства» было принято 13 августа и обнародовано в пятницу, 21 сентября.

Согласно документу, плата за предоставление госгарантий установлена в размере 0,01% годовых от общей суммы займа.

Средства будут выделены для финансирования сельскохозяйственных проектов в рамках выполнения требований Меморандума о сотрудничестве в сфере поддержки приоритетных проектов в сельском хозяйстве Украины, который был подписан 28 июня 2012 года во время официального визита министра Николая Присяжнюка в Китайскую Народную Республику.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Верховная Рада предоставила государственные гарантии по кредиту Экспортно-импортного банка Китая в размере 24,3 млрд грн для сельского хозяйства. Документом предусматривается, что в 2012 году государственные гарантии могут предоставляться в объеме до 39,3 млрд грн и могут быть направлены, в частности, на финансирование приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства на реализацию Меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в области приоритетных проектов в сельском хозяйстве.

Справка УНИАН. Правительство Украины создало Государственную продовольственно-зерновую корпорацию (ГПЗКУ) в августе 2010 года.

ГПЗКУ – это вертикально интегрированная компания, которая воплощает в себе весь цикл работы с зерновыми и продуктами их переработки – от производства до экспорта. В состав ГПЗКУ входит 44 предприятия на правах обособленных подразделений-филиалов, их общая рабочая емкость составляет 3 млн 461 тыс. тонн, в том числе суммарные мощности по перевалке на экспорт Одесского и Николаевского портов - 2 млн 380 тыс. тонн зерновых грузов в год.

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