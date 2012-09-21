Премьер-министр Украины Николай Азаров считает экспорт продовольствия одним из факторов стабильности гривни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявил на брифинге в пятницу, 21 сентября, после церемонии открытия тепличного комплекса DF Agro в селе Синьков.

"Это вклад, в том числе, и в стабильность нашей национальной валюты, потому что меньше будем завозить импортного перца, импортного огурца, импортного помидора. Меньше валюты будет уходить из страны. Наоборот, будем еще и экспортировать там, где наша продукция будет конкурентной, и еще и зарабатывать", - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что это является чрезвычайно важным в условиях высокой цены на газ.

Как сообщал УНИАН, согласно договоренностям между Министерством аграрной политики и продовольствия и зерноторговыми компаниями, зернотрейдеры обязались экспортировать не более 19,4 млн тонн зерна в 2012/2013 МГ, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы.

Напомним, что средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг, 20 сентября, снизился до 8,1266 грн/долл. по сравнению с 8,1173 грн/долл. за предыдущий день торгов.

В пятницу, 21 сентября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,1280/8,1370, к 12:00 сузился спрэд 8,1325/8,1370 грн/долл. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар в пятницу стартовали с уровня 1,2991/93, а к 12:00 выросли до 1,3030/32. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,5620/10,5755, к 12:00 цены ушли вверх 10,5915/10,6015.

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