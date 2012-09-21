Фирташ открыл крупнейший тепличный комплекс в Тернопольской области

Глава совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ открыл крупнейший тепличный комплекс «DF Agro» (Синьков) в Тернопольской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Д.Фирташа, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, тепличный комплекс «DF Agro» (Синьков) – один из крупнейших на территории Украины и самых современных в Европе. Строительство теплиц началось в ноябре 2011 года.

Площадь тепличного комплекса составляет 10 га. Ежегодно «DF Agro» (Синьков) будет производить 4 тыс. тонн томатов, 1,55 тыс. тонн перца и 350 тонн огурцов. В дальнейшем площади будут увеличены до 40 га. Объем производства перца позволит сократить его импорт в Украину на 20%.

Ожидаемая урожайность томатов составит около 70 кг/кв. м, перца – около 40 кг/кв. м. Средняя урожайность всех культур составит 58 кг/кв. м, что на 30-65% превысит средний показатель в аналогичных хозяйствах, в 6 раз – в фермерских хозяйствах и в 18 раз – в частных. Такая высокая урожайность обеспечивается благодаря использованию одной из наиболее совершенных в мире технологий.

В теплицах обеспечивается круглосуточное подсвечивание растений, а также их капельный полив. Подачу удобрений и насыщенного минералами питательного раствора и поддержку температурного режима осуществляет компьютерная система. С ее помощью специалисты из Нидерландов и Израиля осуществляют дистанционное агрономическое сопровождение, могут контролировать все стадии выращивания растений и урожайность.

Выращивание овощей является традиционным видом хозяйствования в селе Синьков Залищицкого района, уроженцем которого является Дмитрий Фирташ.

В открытии тепличного комплекса принимал участие премьер-министр Украины Николай Азаров.

Как сообщал УНИАН, в августе-сентябре компании, связанные с Д.Фирташем активно занимались покупкой пакетов акций облгазов.