Зерновые убраны на 75% площадей, собрано 29,9 млн тонн зерна

Украина по состоянию на 21 сентября намолотила 29,9 млн тонн зерна с 11,2 млн га, что составляет 75% прогнозируемых к уборке площадей, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, средняя урожайность зерновых составляет 26,7 ц/га против 30,9 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

В частности, собрано 4 млн тонн кукурузы на зерно с 1,1 млн га (24% прогноза), средняя урожайность — 36,6 ц/га. Гречихи собрано 193 тыс. тонн с площади 199 тыс. га (71%), средняя урожайность - 9,7 ц/га. Проса собрано 154 тыс. тонн с 131 тыс. га (79%), средняя урожайность - 11,8 ц/га.

Кроме того, собрано 4,3 млн тонн подсолнечника с 2,8 млн га (60%), средняя урожайность - 15 ц/га. Сои собрано 870 тыс. тонн на площади 569 тыс. га (39%), средняя урожайность — 15,3 ц/га.

Также собрано 2,3 млн тонн сахарной свеклы с 67 тыс. га (14%), средняя урожайность - 340 ц/га.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в этом году урожай зерна в Украине составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.