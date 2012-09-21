“Хлеб Украины" возглавил бывший замгенидектора ГПЗКУ

Председателем правления Государственной акционерной компании (ГАК) "Хлеб Украины" назначен Владимир Почеп, который ранее занимал должность заместителя генерального директора Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ).

Такое решение принято на основании приказа Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (регистр. № 181 от 19 сентября).

Прежний председатель правления Виктор Третьяк, занимавший должность в течение 1 года и 8 месяцев, уволен согласно приказу Минагропрода № 180-п от 18 сентября 2012 года.

Справка УНИАН. ГАК "Хлеб Украины" образовано в 1996 году решением правительства с целью обеспечения интересов государства в процессе приватизации отрасли хлебопродуктов.

Основные направления деятельности компании - услуги по принятию, подработке, хранению зерновых и масличных культур; закупке зерна у сельхозтоваропроизводителей и населения; выполнение государственных залоговых закупок зерна; производство муки, круп и комбикормов; организация на арендованных землях собственного производства сельскохозяйственной продукции, прежде всего зерновых, а также участие в экспорте зерна.

Компания включает 81 дочернее производственное предприятия, в том числе элеваторы, склады, мельницы, крупяные и комбикормовые заводы. которые действуют в областях Украины.