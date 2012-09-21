Украина с начала маркетингового года экспортировала 4,7 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.) по состоянию на 21 сентября составил 4,67 млн тонн, что на 63% больше, чем за аналогичный период 2011/2012 МГ, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным министерства, за указанный период экспорт пшеницы вырос на 78% - до 2,2 млн тонн, в том числе 1,665 млн тонн продовольственной и 0,578 млн тонн фуражной. Поставки на внешние рынки ячменя сократились на 28% – до 1,083 млн тонн. Экспорт кукурузы вырос в 22 раза — до 1,285 млн тонн.

Экспорт зерна в сентябре составил 1,688 млн тонн, в том числе 0,943 млн тонн пшеницы, 0,532 млн тонн ячменя и 0,185 млн тонн кукурузы.

Кроме того, поставки на внешние рынки масличных культур с начала текущего МГ выросли на 52% - до 0,602 млн тонн, в том числе экспорт рапса вырос на 27,5% - до 0,464 млн тонн и сои - в 4 раза - до 0,138 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн.

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