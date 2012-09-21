Бизнес и власть должны выработать комплексный подход к развитию АПК – Фирташ

Бизнес и власть должны выработать комплексный подход к развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

Об этом заявил глава Федерации работодателей Украины (ФРУ) Дмитрий Фирташ во время круглого стола, который прошел 21 сентября в селе Синьков Тернопольской области при участии премьер-министра Украины Николая Азарова, других представителей правительства, глав Львовской и Тернопольской государственных администраций, а также более 20 собственников и руководителей крупнейших агропромышленных предприятий Украины, сообщила пресс-служба Д. Фирташа.

«Нам необходимо использовать комплексный подход к развитию сельских территорий и агропромышленного комплекса. Село должно стать центром экономического развития», - сказал он.

По словам главы ФРУ, этому способствует существующая конъюнктура на мировых рынках. Рост цен на продукты питания будет продолжаться еще достаточно долго и Украина должна воспользоваться благоприятной ситуацией. «Это уже даже не только наш национальный вопрос. Это вопрос мировой продовольственной безопасности», - подчеркнул он.

Д. Фирташ уверен, что для развития мощного агропромышленного сектора бизнес должен получить стабильные правила работы. «Бизнесу важно иметь понятные правила игры хотя бы на 5 лет вперед. Потому что системные инвестиции в АПК – это долгосрочные проекты на 5-10 лет вперед», – подчеркнул он.

Среди приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса – внедрение высокотехнологического сельского хозяйства, углубление переработки и развитие инфраструктуры и предпринимательства в сельских регионах.

«Нам нужно заниматься глубокой переработкой, сегодня ее нет. Продукция сельского хозяйства должна максимально перерабатываться там, где она производится. Только так мы сможем решить нашу главную проблему – низкую производительность труда. Если сравнивать средний показатель добавленной стоимости на одного рабочего ЕС и Украины, то в Украине он меньше в 6 раз, а от Франции мы отстаем в 20 раз», - отметил бизнесмен. Причинами низкой продуктивности сельского хозяйства бизнесмен назвал технологическую и техническую отсталость АПК. «В Германии тысячу гектаров земли обрабатывают 90 тракторов, в Украине – десять. Большинство этой техники уже морально и физически устарело», - сказал он.

Глава ФРУ отметил, что инвестиции в аграрный сектор сдерживает низкий уровень развития инфраструктуры – во многих регионах нет качественных дорог, к промышленным площадкам не подведены водопровод и канализация. «Инвестиции становятся невыгодными, если бизнесу приходится вкладывать не только в предприятия, но и в инфраструктуру, нужно найти решения, чтобы дать стимулы бизнесу развивать агропромышленный комплекс и вместе с ним сельские территории. Нам необходимо разработать программу совместного развития территорий при участии государства и компаний», - добавил Д. Фирташ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября глава совета директоров Группы компаний Group DF Дмитрий Фирташ открыл крупнейший тепличный комплекс «DF Agro» в селе Синьков Тернопольской области.