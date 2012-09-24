АМКУ отмечает необоснованный рост цен в киевских торговых сетях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) отмечает необоснованный рост цен на 25-60% на социально важные продукты питания в киевских торговых сетях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМКУ со ссылкой на первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина.

«Мы собираем доказательства антиконкурентного сговора относительно повышения цен на социально важные продукты питания. Есть попытки торговых сетей обосновать повышение цен на продукты по вине производителей. Однако мы с производителями по этому поводу уже разобрались. Комитет констатирует, что, несмотря на наличие торговой надбавки, за счет разной операционной деятельности, осуществляемой внутри торговых сетей, цены на продукты выросли на 25-60% необоснованно», - сказал Р. Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины проводит расследование на рынке ритейла Киева относительно соблюдения требований конкурентного законодательства.

В частности, АМКУ анализирует деятельность сетей, работающих в Киеве под брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЭКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» и «Метро».

Основанием для расследования стало применение торговыми сетями похожих механизмов, которые могли привести к экономически необоснованному повышению цен на продукты питания.

В частности, цены на молочную продукцию, макаронные изделия, подсолнечное масло, крупы, мясо и рыбу в 2011 году и в начале 2012 года повысились на 15-60%. В то же время индекс потребительских цен вырос на 13,5%.