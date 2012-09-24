Агрохолдинг «Мрия» приобрел компанию Farruka Ltd за 20 млн долл.

Один из крупнейших в Украине производителей аграрной продукции холдинг «Мрия» завершил сделку по приобретению компании Farruka Limited с земельным банком 6,9 тыс га в Западной Украине, заплатив за 100% акций 19,981 млн долл. Об этом УНИАН сообщил представитель агрохолдинга.

Подробностей сделки «Мрия» не указывает.

Согласно финансовому отчету компании, наличные денежные средства на 30 июня т.г. составляли 8,05 млн долл, в то время как на аналогичную дату 2011 года — 73,5 млн долл.

Кроме того, за первые шесть месяцев компания приобрела имущество стоимостью 78,7 млн долл и внесла предоплату в размере 94,3 млн долл.

Стоимость активов агрохолдинга в первой половине 2012 года увеличилась до 1,249 млрд долл. с 1,052 млрд в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мрия» по итогам первого полугодия 2012 года увеличил чистую прибыль до 132,33 млн долл. с 122,8 млн за 6 месяцев в 2011 году.

Справка УНИАН. Многопрофильный агрохолдинг «Мрия», контролируемый семьей украинских бизнесменов Гутов, в 2008 году через зарегистрированную на Кипре компанию Mriya Agro Holding Plc привлек 90 млн долл. путем продажи на Франкфуртской бирже 20% акций.

В марте 2011 года «Мрия» разместила пятилетние евробонды в долларах США на 250 млн долл. с купоном 10,95%, а в июне Международная финансовая корпорация (IFC) увеличила свою трехлетнюю кредитную линию этому агрохолдингу на 10 млн долл. - до 35 млн долл.

«Мрия» обрабатывает около 300 000 гектаров земли в Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой областях и не исключает выхода в другие регионы страны.

Холдинг имеет собственное производство семян, завод мощностью 300 тонн в сутки, более 1300 единиц сельскохозяйственной и логистической техники. В управлении компании находятся 3 элеваторных комплекса и зернохранилища емкостью хранения 410 тыс. тонн и картофелехранилище емкостью 36 тыс. тонн, а также современные логистические центры.