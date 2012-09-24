Компании с иностранными инвестициями не смогут приобретать сельхозземлю - юристы

В Украине компании с иностранными инвестициями не смогут приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе адвокатского объединения Arzinger со ссылкой на управляющего партнера объединения Тимура Бондарева и старшего юриста Станислава Герасименко.

Комментируя принятый в первом чтении Верховной Радой 8 сентября т.г. законопроект №11128, которым вносятся изменения в Земельный кодекс Украины, среди «минусов» документа юристы отмечают расширение перечня лиц, которым не могут передаваться в собственность земли сельскохозяйственного назначения.

В частности, кроме иностранцев, лиц без гражданства, иностранных компаний и иностранных государств, под запрет прямо подпадают и компании с иностранными инвестициями, а также международные правительственные и неправительственные организации.

Кроме того, права на землю указанных выше лиц могут быть принудительно прекращены в случае, если они не провели отчуждение полученной в собственность земли в течение одного года.

Среди позитивных моментов документа юристы выделяют уравнивание украинских компаний с иностранными инвестициями в правах с «обычными» компаниями в части приобретения в собственность земельных участков несельскохозяйственного назначения (приобретение по гражданско-правовым договорам, взнос в уставный капитал, получение в наследство и другие случаи, предусмотренные законом) без необходимости получения согласования Кабинета министров/Верховной Рады Украины.

Также иностранные компании смогут приобретать земельные участки не сельскохозяйственного назначения в границах населенных пунктов не только для предпринимательской (связанной с получением прибыли) деятельности, но и просто для хозяйственной деятельности (таким образом, открывается окно для неприбыльных организаций).

«Ликвидация излишних и экономически неоправданных препятствий для юридических лиц с участием иностранного капитала на владение землями несельскохозяйственного назначения является верным шагом на пути к созданию прочной законодательной базы для реализации земельной реформы в Украине, что в конечном итоге приведет к увеличению потока инвестиций и прозрачности в этой сфере», - считают в адвокатском объединении Arzinger.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины относительно обретения права собственности на землю».

Законопроектом предусматривается норма, по которой иностранцы и лица без гражданства могут обретать право собственности на земельные участки несельскохозяйственного назначения в пределах населенных пунктов, а также на земельные участки несельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов, на которых расположены объекты недвижимого имущества, принадлежащие им на праве частной собственности.