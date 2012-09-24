Озимые зерновые посеяны на 3,8 млн га - 47% от прогноза

По состоянию на 24 сентября в Украине озимые зерновые посеяны на 3,8 млн га, что составляет 47% от прогнозируемых площадей (в 2011 г. - 3,3 млн га), сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным Министерства, на указанную дату озимая пшеница и тритикале посеяны на 3,5 млн га (53%), рожь – на 240 тыс. га (76%), озимый ячмень – на 83 тыс. га (7%).

Кроме того, озимый рапс посеян на 923 тыс. га (97%).

Отмечается, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га.

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