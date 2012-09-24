Украина снизила производство всех видов мяса

В Украине в январе-августе 2012 года производство говядины и телятины свежей или охлажденной составило 34,3 тыс. тонн, что на 7,6% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Такие данные УНИАН сообщили в Государственной службе статистики.

По данным Госстата, в августе было произведено 4,8 тыс. тонн данной продукции, что на 1,9% выше показателя за июль 2012 года, и на 0,4% выше показателя за август 2011 года.

За 8 месяцев т.г. производство мороженой говядины и телятины составило 8,9 тыс. тонн, что на 14,1% меньше показателя за январь-август 2011 года. В августе было произведено 1,2 тыс. тонн данной продукции, что на 22,2% выше показателя за июль 2012 года и на 13,6% ниже показателя за август 2011 года.

Производство свинины свежей или охлажденной в Украине в январе-августе т.г. составило 112 тыс. тонн, что на 7,2% ниже показателя 2011 года. В августе было произведено 12,9 тыс. тонн данной продукции, что на 1,4% выше показателя за июль 2012 года и на 9,5% ниже показателя за август 2011 года.

За 8 месяцев 2012 года производство свинины мороженой составило 4,7 тыс. тонн, что на 8,2% меньше показателя за январь-август 2011 года. В августе в Украине произвели 0,6 тыс. тонн данной продукции, что на 10,6% выше показателя за июль 2012 года и на 6,1% ниже июльского показателя 2011 года.

Кроме того, в январе-августе 2012 года производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, свежих или охлажденных составило 482 тыс. тонн, что на 0,7% ниже показателя за январь-август 2011 года. В августе производство данной продукции составило 64,2 тыс. тонн, что на 4,5% выше показателя за июль 2012 года и на 2,9% выше показателя за август 2011 года.

За 8 месяцев т.г. производство мороженых мяса и субпродуктов пищевых из домашней птицы составило 46,9 тыс. тонн, что на 16,3% меньше, чем в январе-августе 2011 года. В августе производство данной продукции составило 6,1 тыс. тонн, что на 10,7% ниже показателя прошлого месяца и на 2,8% выше показателя за август 2011 года.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн.

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