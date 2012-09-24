Производство подсолнечного масла в Украине за 8 месяцев выросло на 30%

В Украине по итогам января-августа текущего года произведено 2,298 тонн подсолнечного нерафинированного масла, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в августе т.г. в стране произведено 113 тыс. тонн масла, что на 60,1% меньше, чем в июле 2012 года, и на 59% больше, чем в августе 2011 года.

Как сообщал УНИАН, по оценке ассоциации «Укролияпром», производство подсолнечного масла в Украине за 2011-2012 маркетинговый год (МГ, сентябрь 2011 г. - август 2012 г.) увеличилось по сравнению с предыдущим МГ на 20% - до 3,56 млн тонн. В то же время, экспорт подсолнечного масла из Украины за 2011-2012 МГ увеличился по сравнению с предыдущим маркетинговом годом на 17% - до 3,2 млн тонн.

Емкость украинского рынка подсолнечного масла специалисты оценивают в 500-600 тыс. тонн в год.