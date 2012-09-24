Правительство упростило процедуру сертификации зерна

Кабинет министров Украины упростил процедуру сертификации зерна. Соответствующие поправки к постановлению “Порядок выдачи сертификата качества зерна и продуктов его переработки” (№848 от 23 июля 2009 г.) Кабмин принял 19 сентября, сообщает пресс-служба Госсельхозинспекции.

Документ предусматривает обязательную сертификацию зерна и продуктов его переработки в случае экспортно-импортных операций и перемещения зерна и зерновых продуктов за счет государственных средств. В остальных случаях предполагается оформление сертификата качества по усмотрению субъекта рынка.

Также отмечается, что данные изменения согласованы с нормами Закона «О зерне и рынке зерна».

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота и хранения зерна в Украине” (регистр. №11127 от 31.08.2012), который предполагает отмену сертификации зерна и его переработки.