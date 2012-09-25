Украина введет на Чикагской бирже фьючерсы на подсолнечное масло, подсолнечник, ячмень и кукурузу

Украина намерена ввести фьючерсные контракты на семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу на Чикагской товарной бирже, сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на слова министра Николая Присяжнюка.

Сообщается, что в ходе рабочего визита в США Н.Присяжнюк провел переговоры с руководством Чикагской товарной бирже, в частности, об усилении присутствия украинской сельхозпродукции на бирже.

«Мы обсудили условия, которые необходимо создать, чтобы ввести фьючерсные контракты на украинские семена подсолнечника, подсолнечное масло, ячмень и кукурузу. Также мы еще раз подняли вопрос об открытии в первой половине 2013 года площадки Чикагской биржи в Украине и начале фьючерсных торгов в гривне», - отметил министр.

Н.Присяжнюк отметил, что активизация сотрудничества с Чикагской товарной биржей даст возможность реализовывать украинскую сельхозпродукцию по заранее установленной цене, что сделает невозможным финансовые потери производителей.

«Работа площадки Чикагской биржи в Украине даст возможность сельхозпроизводителям знать, какая цена на зерновые будет в следующем маркетинговом году», - пояснил он. По словам министра, еще два года назад, когда начинались жатва, аграрии могли терять до 30-40% своих доходов, поскольку не знали, какова стоимость зерна, а зернотрейдеры использовали эту ситуацию.

Напомним, Чикагская биржа с 6 июня ввела новый фьючерс — пшеница, FOB, Черное море.

Размер контракта составит 5 тыс. бушелей (136 тонн), при этом поставки будут осуществляться в июле, сентябре, декабре, марте и мае. Базовым активом является мукомольная пшеница, которая поставляется на условиях FOB в пять украинских портов: Одесса, Ильичевск, Севастополь, Южный и Николаев, а также в три российских и один румынский порт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Урожай -2012: Чикагская биржа не позволит Кабмину своевольничать