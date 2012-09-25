«Монсанто» сменила руководителя бизнеса в Украине, России и Беларуси

Компания «Монсанто», одна из крупнейших аграрных корпораций, назначила руководителем бизнеса в Украине, России и Беларуси Микеля Де Йонга, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Сообщается, что изменения в руководящем составе компании «Монсанто Украина» связаны с расширением бизнеса «Монсанто» в регионе СНГ.

Елена Фомина, которая занимала должность директора «Монсанто Украина» с августа 2009 года, возглавила направление поставки семян в Украине и России.

М.Де Йонг начал работу в «Монсанто» в 2004 году. Перед приездом в Украину он работал управляющим директором в Корее и Японии, а также директором по продажам в Южной Латинской Америке.

Справка УНИАН. Компания «Монсанто» - транснациональная компания, один из крупнейших производителей семян растений, в том числе генетически модифицированных. Также компания работает в химической и фармакологической отраслях.