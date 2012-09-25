Процедуру проведения форвардных госзакупок зерна усовершенствовали

Кабинет Министров Украины пересмотрел процедуру государственных форвардных закупок зерна в части сроков и механизма расчетов стоимости форвардного биржевого контакта.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок проведения государственных форвардных закупок зерна» № 879 от 24 сентября, опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, выплаты по форвардным контрактам на зерно будут осуществляться в 2 этапа, первый из которых - авансовый - составляет 50% минимальной интервенционной цены, и второй - окончательный - будет рассчитан на основе средневзвешенной цены фиксинга, которая сложится на Аграрной бирже на момент переоформления зерна. При этом плата за использование авансовых средств будет рассчитана на основе информации Нацбанка о средневзвешенном проценте по банковским кредитам, предоставленным сроком до 12 календарных месяцев.

Срок поставки и окончательного расчета будет определяться условиями контракта.

Также говорится, что форвардные контракты по закупке зерна будут заключаться в период осенних полевых работ.

По мнению специалистов Аграрного фонда, эти изменения позволят сельхозпроизводителям привлекать необходимые оборотные средства во время посевной кампании озимых культур и приблизят расчет на момент поставки будущего зерна к рыночным ценам.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд закупил 825 тыс. тонн продовольственного зерна урожая 2012 года на общую сумму 1,5 млрд грн по форвардным биржевым контрактам. На Аграрной бирже было заключено 634 форвардных биржевых контракта с 547 сельхозтоваропроизводителями на поставку в государственный интервенционный фонд почти 825 тыс. тонн зерна, из которых 785 тыс. тонн пшеницы и около 40 тыс. тонн ржи.

На 4 сентября аграрии поставили на элеваторы Аграрного фонда 615 тыс. тонн зерна по форвардным контрактам, из которых 495 тыс. тонн уже переоформлены в интервенционный фонд.