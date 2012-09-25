Россия пока только думает о введении утилизационного сбора на сельхозтехнику

Москва. Говорить о сроках введения Россией утилизационного сбора на сельхозтехнику пока преждевременно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель министра экономического развития РФ Андрей Клепач сказал в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: “Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества”.

“Введение утилизационного сбора на сельхозтехнику - это пока техзадание. Эта техника утилизируется сама путем разборки и использования запчастей для работы оставшихся машин. Здесь пока рано говорить, в каком формате это будет сделано, но когда-то будет сделано”, - сказал А.Клепач.

Как сообщал УНИАН, 14 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена ввести утилизационный сбор на сельхозтехнику, ввозимую из-за границы на ее территорию.

“Я думаю, что это целесообразно и возможно. И главное, что это не противоречит правилам ВТО”, - сказал В.Путин. Он сообщил, что министерство экономического развития, министерство промышленности поработают на эту тему и в самое ближайшее время представят предложения.

В.Путин отметил, что Беларусь также заинтересована в том, чтобы такие же меры поддержки были реализованы. По его мнению, официальный Минск поддержит такое предложение российской стороны в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза.

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