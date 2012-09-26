Россия активизировала торговую войну с Украиной

Москва. Россельхознадзор с 4 октября вводит временные ограничения на ввоз продовольственных товаров восьми украинских предприятий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Россельхознадзора, по результатам инспекции украинских предприятий по производству продукции животного происхождения. Инспекция проводилась в июле этого года специалистами Россельхознадзора, ветеринарных служб Белоруссии, Казахстана и Украины.

«С 4 октября вводятся временные ограничения на поставки продукции с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции)», - говорится в сообщении.

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключено из Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

В отношении продукции ООО «Исток», ЧАО «ПО «Одесский консервный завод» и ООО «Интерфлот» (производство рыбных консервов), введен режим усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев по химико-токсикологическим показателям.

В Реестр предприятий третьих стран по итогам инспекции включены ООО «Морская жемчужина» (производство рыбных консервов) и ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (убой и переработка птицы).

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Как сообщал УНИАН, в начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» - из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.

Напомним, Россия после официального вступления в ВТО как член Таможенного союза (ТС) вводит в действие норму, согласно которой право на импорт товаров, которые подлежат ветеринарному контролю, будет предоставляться по результатам аудита системы надзора соответствующей страны.