Минагропрод проверит семена модифицированной кукурузы

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины проводит полную проверку семян генетически модифицированной кукурузы NK603, ввозимых и производимых в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду, 26 сентября, журналистам в Кабинете министров министр аграрной политики Николай Присяжнюк.

"Мы сейчас проводим массовую проверку семян, которые импортируются, семян, которые есть, и зерновых, которые производятся... Нам необходим квартал, чтобы провести тотальный анализ и принять решение", - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что министерство намерено привлечь к решению этого вопроса специалистов международного уровня для проведения консультаций.

Как сообщалось, в журнале "Токсикология пищевых продуктов и химических веществ" была опубликована научная статья группы ученых из Италии и Франции о результатах долгосрочного токсикологического исследования гербицида "Раундаф" и генетически модифицированной кукурузы, устойчивой к применению этого вещества, в которой говорится о негативном влиянии этого продукта на здоровье лабораторных крыс.

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