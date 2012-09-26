Минагропрод прогнозирует увеличение площади посевов озимых на 1%

Министерство агарной политики и продовольствия Украины прогнозирует увеличение площади посевов озимых культур под урожай 2013 на 1% - до 9,2 млн га против ранее ожидаемых 9,1 млн га.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр Николай Присяжнюк.

«Мы видим, что мы на 100 тыс. га озимых посеем больше. У нас по плану будет 9,2 млн га», - сказал Н.Присяжнюк.

Он отметил, что в этом году осенне-посевные работы проводятся интенсивнее, чем в прошлом году, и темпы посевов примерно на 30% превышают темпы посевов прошлого года. При этом он отметил, что в отличие от прошлого год, в текущем году основные регионы Украины обеспечены влагой.

«Но есть два региона, которые на сегодняшний день еще масштабно не приступили к этим (осенне-полевым – УНИАН) работам – это Одесская область и Крым», - сказал министр.

Он отметил, что в Одесской области вчера и сегодня выпали осадки, и аграрии уже приступили к работе.

Министр выразил надежду, что в Крыму в ближайшее время также пройдут дожди. При этом он добавил, что в Крыму аграрии могут проводить посевные работы до декабря.

«Мы сегодня видим, что посевы озимых пройдут в полном объеме», - подытожил Н.Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, по информации начальника отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяны Адаменко, погодные условия в большинстве восточных областей, на юге Украины и в Винницкой области в третьей декаде сентября крайне неблагоприятны для сева озимых культур. Из-за погодных условий запланированные объемы работ по севу озимых культур в этих областях могут быть выполнены со значительной задержкой и не в полном объеме.