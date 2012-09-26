Кабмин в 2012 году выделит 67 млн грн на дотацию за сданный на переработку скот

Правительство в 2012 году выделит 67 млн грн на дотацию за сданный на убой крупный рогатый скот и свиней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

По его словам, сегодня Кабинет Министров принял постановление о выделении дотации на компенсацию за произведенный и сданный на переработку скот.

«В этом году расчетная сумма этой дотации составит 67 млн грн», - сказал министр, отметив, что сумма расчета определена, исходя из динамики выращивания скота у населения и его реализации на убой.

Н.Присяжнюк отметил, что документ вступит в силу после подписания премьер-министром.

Он заявил, что дотация будет выплачиваться и в следующем году, однако на сегодняшний день сумма дотаций рассчитывается.

Как сообщал УНИАН, Минагропрод ранее инициировал выплату дотации в размере 2,5 грн за кг живого веса за сданный на переработку тяжеловесный крупный рогатый скот.