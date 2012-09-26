Госсельхозинспекция проверит семена технических культур на наличие ГМО

Госсельхозииспекция проведет проверки семян технических культур на наличие генномодицифированных организмов (ГМО).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Это (проверки семян – УНИАН) будет делать Госсельхозинспекция, которая недавно создана. У нас есть соответствующие инспекции, которые готовы проводить такие анализы… за счет государства», - заявил он.

Он отметил, что проверяться будут семена технических культур, в частности, сои, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника. Семена пшеницы проверять не будут, поскольку в Украине используются семена отечественной селекции.

Кроме того, по словам министра, в течение ближайших двух месяцев планируется провести ряд круглых столов при участии экспертов в сфере генной инженерии, в ходе которых будет сформирована позиция государства в отношении ГМО-продукции.

По результатам обсуждений правительство примет решение либо об ограничении импорта ГМ-семян, либо об изменении законодательства, касающегося оборота ГМ-продукции.

Министр напомнил, что на сегодняшний день в Украине запрещено использование генномодифицированных семян.