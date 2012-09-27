В Чехии частично снят запрет на продажу крепкого алкоголя

В Чехии объявлено об ослаблении ограничений на продажу крепких алкогольных напитков, передает Радио «Свобода».

Премьер-министр Петр Нечас заявил, что частичное снятие запрета связано с обнаружением источника поддельного алкоголя, в котором содержался ядовитый метанол. В результате отравлений в Чехии в последние недели умерли 26 человек.

Глава правительства уточнил, что отныне разрешается продавать крепкие алкогольные напитки кроме тех, которые были произведены в 2012 году. В то же время, крепкие спиртные напитки, произведенные в этом году, могут продаваться лишь при условии их дополнительной проверки и наличия акцизной марки нового образца.

П.Нечас высказал предположение, что экспорт чешского алкоголя может возобновиться в ближайшие дни – после проведения консультаций с партнерами по Европейскому Союзу.

Как сообщал УНИАН, чешские власти из-за смертельных случаев отравления алкоголем с 14 сентября запретила продажу крепкого алкоголя в стране, а с 21 сентября также его экспорт.

24 сентября чешская полиция задержала двух подозреваемых в производстве отравленного алкоголя и выявила источник его происхождения. По данным прокуратуры, организатором нелегального производства оказался 32-летний житель города Острава. Сообщник помогал ему делать алкоголь из метилового спирта.