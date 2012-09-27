«Агролига» в 2012 году сократила площадь посевов озимых на 14,5%

Украинская группа компаний «Агролига» в 2012 году сократила по сравнению с прошлым годом площадь посевов озимых культур на 14,5% - до 2,189 тыс. га.

Об этом говорится в сообщении агрохолдинга.

Сообщается, что озимая пшеница в этом году была посеяна на территории площадью 1,728 тыс. га, что на 9,5% меньше, чем в 2011 г., и озимый на рапс - на 461 га, что на 29,1% меньше, чем в 2011 г.

Справка УНИАН. ГК "Агролига" работает на украинском рынке агропродукции с 1992 года.

Группа компаний обрабатывает 7 тыс. га земли, расположенной на востоке Украины в Двуречанском районе Харьковской области. Основная продукция группы компаний - подсолнечник, зерно пшеницы и ячменя, кукуруза, рапс, гречиха и молоко.

Ее предприятия занимаются выращиванием зерновых культур, переработкой семян подсолнечника и молочным животноводством.