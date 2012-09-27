«Нибулон» ведет переговоры о реконструкции завода «Лиман» с корейской «КEMCO»

Один из крупнейших украинских производителей и экспортеров зерновых и масличных культур компания «Нибулон» в рамках открытого тендера на реконструкцию судостроительного завода «Лиман» (новое название - «Судостроительный завод «Нибулон»), ведет переговоры с южнокорейской проектной компанией «КEMCO».

Об этом говорится в сообщении «Нибулона».

Согласно сообщению, руководство «KEMCO» посетило судостроительный завод и предложило проект комплексной реконструкции с поставкой всего необходимого оборудования. Благодаря реконструкции этого завода «Нибулон» рассчитывает обеспечить ремонт и техническое обследование собственных судов длиной до 150 м, а также оборудовать технологическую линию по строительству судов водоизмещением до 5 тыс. тонн.

В сообщении подчеркивается, что Южная Корея является одним из признанных мировых лидеров по темпам развития судостроения.

В частности, компания «KEMCO» уже сотрудничала с правительством Казахстана, построив судостроительный завод в г. Актау, и с правительством России, построив судостроительный завод возле Санкт-Петербурга и порт в Ростовской области.

Как сообщал УНИАН, сельхозпредприятие «Нибулон» завершило сделку по приобретению судостроительного завода "Лиман" (г. Николаев) 15 августа текущего года. По словам гендиректора предприятия Алексея Вадатурского, «Нибулон» в 2013-2014 гг. планирует строительство не менее 35 судов малой тоннажности для собственной логистики.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Нибулон» основан в 1991 году и является одним из крупнейших украинских производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции.

Предприятие имеет 40 подразделений, расположенных в одиннадцати областях Украины, обрабатывает свыше 70 тыс. гектаров земли.

Семь филиалов компании занимаются животноводством. Предприятие имеет собственный флот, мощности по хранению зерна в объеме до 420 тыс. тонн и собственный перегрузочный терминал емкостью 133 тыс. тонн.

Агрохолдинг «Нибулон» контролируется украинским бизнесменом Алексеем Вадатурским.