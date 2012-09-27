Минагропрод установил размер бюджетных займов под залог зерна

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины установило размер бюджетных займов под залог зерна в 2012/2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 — июнь 2013 гг.), которые будет предоставлять Аграрный фонд сельхозпроизводителям.

Соответствующий приказ Минагропрода № 517 от 22 августа 2012 г. опубликован на сайте парламента.

Согласно документу, размер бюджетного займа под залог пшеницы мягкой 1 кл. составляет 1676,8 грн/тонна, 2 кл. – 1527,2 грн/тонна, 3 кл. – 1440 грн/тонна, 4 кл. – 1383,2 грн/тонна, 5 кл. – 1228 грн/тонна, 6 кл. – 1192 грн/тонна.

Размер бюджетного займа на пшеницу твердую 1 кл. составляет 1744,8 грн/тонна, 2 кл. – 1540 грн/тонна, 3 кл. – 1450,4 грн/тонна, 4 кл. – 1428,8 грн/тонна, 5 кл. – 1223,2 грн/тонна.

Бюджетный заем на рожь 1 кл. составляет 1380 грн/тонна, 2 кл. – 1314,4 грн/тонна, 3 кл. – 1252 грн/тонна. На ячмень бюджетный займ установлен в размере: 1 кл. – 1380 грн/тонна, 2 кл. – 1280 грн/тонна, 3 кл. – 1253,6 грн/тонна.

На кукурузу для продуктов детского питания установлен бюджетный заем в размере 1367,2 грн/тонна, для использования для пищевых концентратов и продуктов – 1288,8 грн/тонна, для производства крупы, муки, крахмала и патоки - 1244,8 грн/тонна, для кормовых целей – 1200 грн/тонна.

Бюджетный заем под залог гречки составляет 5400 грн/тонна, на горох: 1 кл. - 2524,8 грн/тонна, 2 кл. – 2310,4 грн/тонна, 3 кл. – 2096 грн/тонна; на овес: 1 кл. - 2112 грн/тонна, 2 кл. – 1936 грн/тонна, 3 кл. – 1760 грн/тонна; на просо: 1 кл. - 2200 грн/тонна, 2 кл. – 2000 грн/тонна, 3 кл. – 1800 грн/тонна

Отмечается что документ вступает в силу со дня официальной публикации.

Напомним, Кабмин постановлением № 859 от 17 сентября т.г. установил ставку по займу, который представляет Аграрный фонд под залог зерна, в размере 6,8% годовых на 2012/2013 МГ.