Завтра в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут дожди

Завтра в Украине сохранится теплая погода, местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 28 сентября в западных областях облачно с прояснениями; кратковременный дождь, местами гроза; температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в Карпатах ночью 6-11°, днем 10-15°.

На остальной территории переменная облачность; без осадков, лишь днем в северных областях местами небольшой кратковременный дождь; температура ночью 11-16°, на побережье Крыма до 20°, днем 22-27°. Ночью и утром в Украине, кроме западной части, местами туман. Ветер южный, юго-западный, 5-10 м/с.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.

В Киеве без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

27 сентября температура воды в Черном и Азовском морях была 20-22°, в Днепре возле Киева 17°.