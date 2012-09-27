Азаров: Украина готова помочь Молдове зерном

Украина готова помочь Республике Молдова зерном в связи с засухой в этой стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время двухсторонней встречи с премьер-министром Молдовы Владимиром Филатом в Ялте.

«Без хлеба мы в любом случае не останемся, у нас по этому году планируется 47 млн тонн (зерна – УНИАН). Можем помочь, если будет необходимость», - сказал Н.Азаров в ответ на замечание В.Филата о том, что Молдова в этом году пострадала от засухи.

При этом Н.Азаров отметил, что в Украине не очень благоприятные погодные условия для посева озимых сортов пшеницы, однако есть засухоустойчивые сорта пшеницы.

Также Н.Азаров отметил, что приветствует ратификацию Молдовой Договора о зоне свободной торговли в рамках СНГ.

В свою очередь В.Филат пригласил Н.Азарова посетить Молдову.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине, по состоянию на 21 сентября, намолочено 29,9 млн тонн зерна с 11,2 млн га, что составляет 75% прогнозируемых к уборке площадей. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, средняя урожайность зерновых составляет 26,7 ц/га против 30,9 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

Кроме того, по состоянию на 24 сентября, в Украине озимые зерновые посеяны на 3,8 млн га, что составляет 47% от прогнозируемых площадей (в 2011 г. - 3,3 млн га). По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, на указанную дату озимая пшеница и тритикале посеяны на 3,5 млн га (53%), рожь – на 240 тыс. га (76%), озимый ячмень – на 83 тыс. га (7%).

Кроме того, озимый рапс посеян на 923 тыс. га (97%).

Отмечается, что озимыми культурами под урожай 2013 года планируется засеять 9,1 млн га, в том числе озимыми зерновыми культурами - 8,1 млн га и озимым рапсом - 0,9 млн га.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в этом году урожай зерна в Украине составит около 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.