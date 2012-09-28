Запрет экспорта сыров может привести к снижению цен на молочную продукцию

Запрет экспорта сыров в Российскую Федерацию и страны Таможенного Союза может привести к краткосрочному снижению цен на молочную продукцию в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

«Закупочные цены на молоко в осенний период, как правило, начинают расти, поскольку надои уменьшаются и предложение сырого молока сокращается. Я думаю, что в этом году, если запрет (на экспорт животноводческой продукции в РФ и страны ТС — УНИАН) будет действовать, цена просто останется в том состоянии, в котором есть на сегодня. Определенный период времени излишек сыров и масла, когда оно выйдет на внутренний рынок, приведет к краткосрочному снижению цен, но очень краткосрочное. После этого цены вернутся на прежний уровень», - сообщила М.Колесник.

Она отметила, что цены могут снизиться не более, чем на 10% на период 1-1,5 месяца, пока на внутреннем рынке будет реализовываться продукция, произведенная для экспорта.

Эксперт ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Тарас Гагалюк отметил, что закупочные цены на молоко регулируются правительством, и предприятия будут работать в сложных условиях.

«Возможно, мы не будем иметь сезонного существенного роста цен. Но пока говорить рано, поскольку предприятия не озвучили свою дальнейшую политику — будут ли они закрывать отдельные предприятия или уменьшать объемы производства. От действия предприятий будет зависеть то, что будет происходить на рынке», - отметила М.Колесник.

Относительно запрета на экспорт свинины в эти страны, М.Колесник отметила, что украинский мясной рынок, в первую очередь, по свинине, не насыщен, в этом случае продукция просто пойдет на внутренний рынок.

«Производителям будет легко переориентироваться на внутренний рынок», - отметил Т.Гагалюк.

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 4 октября вводит временные ограничения на ввоз продовольственных товаров с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключен из реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

В отношении продукции ООО «Исток», ЧАО «ПО «Одесский консервный завод» и ООО «Интерфлот» (производство рыбных консервов), введен режим усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев по химико-токсикологическим показателям.

В реестр предприятий третьих стран по итогам инспекции включены ООО «Морская жемчужина» (производство рыбных консервов) и ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (убой и переработка птицы).

Как сообщал УНИАН, в начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.