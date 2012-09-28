Украине советуют решать проблему экспорта продукции в Россию с помощью ВТО

Украине необходимо обратиться в ВТО для решения вопроса экспорта животноводческой продукции в Российскую Федерацию. Такое мнение высказала на пресс-конференции в пятницу руководитель аналитического отдела консалтинговой компании «ААА» Мария Колесник.

«Если бы еще весной, когда возникла проблема (с экспортом украинской продукции в РФ — УНИАН), наши товаропроизводители обратились к правительству с просьбой посодействовать с помощью механизмов Всемирной торговой организации (ВТО), то эта проблема не возникла б снова», - отметила М.Колесник.

Она пояснила, что правительство не может, согласно с международными правилами ВТО, обратиться с заявлением о давлении на некоторых субъектов хозяйствования. Именно субъекты хозяйствования должны обратились к правительству с просьбой решить этот вопрос через ВТО.

Она предположила, что субъекты хозяйствования боятся, что в случае обращения в ВТО, отношение к ним со стороны России ухудшится.

Эксперт ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Тарас Гагалюк отметил, что в Украине работают международные компании, которые имеют предприятия и в Российской Федерации, и они опасаются, что в этом случае Россия будет применять санкции к предприятиям, расположенным не только на территории Украины, но и в России.

М.Колесник выразила надежду, что компании все же решатся обратиться в ВТО, «иначе в дальнейшем фактически это рынок можно считать потерянным». При этом она подчеркнула, что Россия и Казахстан — это два основных рынка, куда Украина поставляет свою молочную и мясную продукцию.

«Через механизмы ВТО и обращением к другим ее членам, Украина быстрее сможет решить этот вопрос... и это решение будет окончательным», - считает М.Колесник

Как сообщал УНИАН, Россельхознадзор с 4 октября вводит временные ограничения на ввоз продовольственных товаров с ООО «Молис», ОДО «Глобинский маслозавод» (производство сыров, сухого молока и масла сливочного), ПАО «Бель Шостка Украина» (производство сыров), ДП «Мясокомбинат Заря», ООО «Компания «Зевс ЛТД» (производство говядины и свинины), ООО «Данон Днепр», ЗАО «Лакталис Николаев» (производство молочной продукции), ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» (убой свиней, разделка, хранение, производство готовой мясной продукции).

Кроме этого, ООО «Белоцерковский молочный комбинат» исключено из Реестра организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или хранение подконтрольных товаров, ввозимых на территорию Таможенного союза.

В отношении продукции ООО «Исток», ЧАО «ПО «Одесский консервный завод» и ООО «Интерфлот» (производство рыбных консервов), введен режим усиленного лабораторного контроля в течение трех месяцев по химико-токсикологическим показателям.

В Реестр предприятий третьих стран по итогам инспекции включены ООО «Морская жемчужина» (производство рыбных консервов) и ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (убой и переработка птицы).

Как сообщал УНИАН, в начале августа Россельхознадзор исключил два украинских предприятия - ООО «Атлантик» и ПАО «Комбинат Приднестровский» из реестра организаций, обладающих правом ввоза продукции животного происхождения на рынок стран Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана.