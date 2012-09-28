В Украине уже собрано 32,1 млн тонн зерна

Украина, по состоянию на 28 сентября, намолотила 32,1 млн тонн зерна с 11,8 млн га, что составляет 79% прогнозируемых к уборке площадей, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным ведомства, средняя урожайность зерновых составляет 27,3 ц/га против 31,8 ц/га на аналогичную дату 2011 г.

В частности, собрано 6,1 млн тонн кукурузы на зерно с 1,6 млн га (36% прогноза), средняя урожайность - 37,8 ц/га. Гречихи собрано 215 тыс. тонн с площади 222 тыс. га (81%), средняя урожайность - 9,7 ц/га. Проса собрано 160 тыс. тонн с 136 тыс. га (88%), средняя урожайность - 11,8 ц/га. Рис собран на площади 13 тыс. га (49% прогнозу), намолочено 81 тыс. тонн при средней урожайности 64 ц/га.

Кроме того, собрано 5,3 млн тонн подсолнечника с 3,5 млн га (74%), средняя урожайность - 15,2 ц/га. Сои собрано 1,127 млн тонн на площади 744 тыс. га (51%), средняя урожайность - 15,2 ц/га.

Также собрано 4,1 млн тонн сахарной свеклы со 119 тыс. га (26%), средняя урожайность - 343 ц/га.

Напомним, по прогнозам Минагропрода, в этом году урожай зерна в Украине составит 45-46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.