Украина экспортировала 5,2 млн тонн зерна

Экспорт зерна из Украины с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2012 г. – июнь 2013 г.), по состоянию на 28 сентября, составил 5,2 млн тонн, сообщили УНИАН в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

«Фактические объемы экспорта, по состоянию на 28 сентября, составляют 5,2 млн тонн, из которых пшеницы – 2,4 млн тонн и кукурузы – 1,4 млн тонн, ячменя – 1,2 млн тонн», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что экспортный год будет жестким с точки зрения темпов поставки зерна на внешние рынки - для обеспечения возможных показателей экспорта ежемесячные его темпы должны составлять около 1,7 млн тонн. Однако отмечается, что высокий уровень активного спроса мирового рынка будет максимально способствовать выполнению показателей экспорта.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, производство зерна в Украине в текущем году составит почти 46 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 г.

Минагропрод и зернотрейдеры договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/13 МГ не превысит 19,4 млн тонн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минагропрод прогнозирует рост цен на зерно в Украине

В Украине уже собрано 32,1 млн тонн зерна